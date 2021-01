Discesa Kitzbuhel | sci alpino | startlist di oggi | orario | tv | programma

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la cancellazione di ieri, si torna subito in azione sulla Streif per recuperare lasaltata per colpa del maltempo. La Coppa del Mondo di sci2020-2021 non si ferma e, alle ore 10.20, ci propone la gara più attesa, mentre slitterà a domani il supergigante che, in origine, era previsto nella giornata odierna. Beat Feuz rimette in palio il successo conquistato venerdì, ma il nostro Dominik Paris, dopo il podio della prima gara, vuole tornare a vincere sulla sua pista preferita. IN TV – La secondadi Kitzbuehel di Coppa del Mondo sarà trasmessa in diretta su Eurosport e RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo ...