Como: ha violentato e ucciso di botte una bambina di 18 mesi (Di domenica 24 gennaio 2021) Terribile vicenda in provincia di Como. Il compagno della madre, avrebbe ucciso e violentato la figlia di lei. carabinieriNon ci sono parole per descrivere cosa succedeva in quella casa. Un mostro scelto da una donna per vivere con lei e la figlia di 18 mesi avuta da una precedente relazione. Un mostro che spesso restava solo in casa con la piccola perché era la compagna a lavorare. Un mostro che avrebbe abusato sessualmente della piccola fino ad ucciderla. Il condizionale è d’obbligo perché così stabilisce la legge: fino a condanna definitiva, nessuno è colpevole. Ma quello che raccontano gli investigatori fa accapponare la pelle. Lo stesso mostro aveva spiegato alla madre e alla nonna della bambina che la piccola era morta perché una stufa le era caduta addosso mentre ... Leggi su chenews (Di domenica 24 gennaio 2021) Terribile vicenda in provincia di. Il compagno della madre, avrebbela figlia di lei. carabinieriNon ci sono parole per descrivere cosa succedeva in quella casa. Un mostro scelto da una donna per vivere con lei e la figlia di 18avuta da una precedente relazione. Un mostro che spesso restava solo in casa con la piccola perché era la compagna a lavorare. Un mostro che avrebbe abusato sessualmente della piccola fino ad ucciderla. Il condizionale è d’obbligo perché così stabilisce la legge: fino a condanna definitiva, nessuno è colpevole. Ma quello che raccontano gli investigatori fa accapponare la pelle. Lo stesso mostro aveva spiegato alla madre e alla nonna dellache la piccola era morta perché una stufa le era caduta addosso mentre ...

edoludo : RT @TELADOIOLANIUS: Questo mostro, che ha violentato e ammazzato di botte una bambina di 18 mesi, ci costerà in carcere 137€ al giorno, 1 m… - panibbi : RT @TELADOIOLANIUS: Questo mostro, che ha violentato e ammazzato di botte una bambina di 18 mesi, ci costerà in carcere 137€ al giorno, 1 m… - GeomLomasto : RT @TELADOIOLANIUS: Questo mostro, che ha violentato e ammazzato di botte una bambina di 18 mesi, ci costerà in carcere 137€ al giorno, 1 m… - marcodalsanto1 : RT @TELADOIOLANIUS: Questo mostro, che ha violentato e ammazzato di botte una bambina di 18 mesi, ci costerà in carcere 137€ al giorno, 1 m… - lucab962 : RT @TELADOIOLANIUS: Questo mostro, che ha violentato e ammazzato di botte una bambina di 18 mesi, ci costerà in carcere 137€ al giorno, 1 m… -