Volley, A1 femminile: il programma della 24a giornata (Di sabato 23 gennaio 2021) La Serie A1 femminile torna in campo per disputare l'undicesima del girone di ritorno, anticipata nel weekend che avrebbe dovuto vedere in campo la Coppa Italia; a differenza della 19a giornata, in questa dovrebbero scendere in campo tutte le formazioni, tranne la sfida tra Firenze e Novara già disputata. Trentino e Conegliano apriranno la giornata con l'anticipo del sabato sera; in contemporanea anche Monza e Casalmaggiore, mentre Cuneo affronterà il riposo. Scopriamo insieme il programma delle partite della 24a giornata di Serie A1 femminile. Le partite della 24a giornata Dopo un altro stop a causa del Covid-19, la Delta Despar fa ritorno in campo; sfida difficile per le ragazze della Trentino

La Serie A1 femminile torna in campo per il campionato al posto della Coppa Italia: ecco il programma della 24a giornata di A1 femminile.

Pallavolo A2 femminile – Rinviata per covid Pinerolo-Busto arsizio

La società Pallavolo Pinerolo ha comunicato che nonostante la negatività dell’esito dei tamponi effettuati al gruppo della squadra della Serie A2 martedì 19 gennaio, l’insorgere di alcuni sintomi nei ...

