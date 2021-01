Vaccini Pfizer col contagocce, Regioni in rivolta. I ritardi delle forniture frenano la campagna anti-Covid in tutta Italia (Di sabato 23 gennaio 2021) Un guaio e anche bello grosso. è quello combinato dalla Pfizer con i ritardi e le riduzioni dei Vaccini. Che siano stati dirottati negli Usa per sostenere il neo presidente Joe Biden, che ha promesso 100 milioni di dosi in 100 giorni, è un dubbio più che lecito. Ma tornando in Italia, con l’intero paese ancora ostaggio del virus Sars-Cov-2, la Toscana annuncia che la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid è sospesa per un tempo ancora da definire. La Valle d’Aosta, allo stesso modo, ha sospeso la sua campagna, garantendo per ora solo l’iniezione delle seconde dosi. Ma è tutta la campagna vaccinale in Italia che sta rallentando, stravolta dai tagli annunciati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Un guaio e anche bello grosso. è quello combinato dallacon ie le riduzioni dei. Che siano stati dirottati negli Usa per sostenere il neo presidente Joe Biden, che ha promesso 100 milioni di dosi in 100 giorni, è un dubbio più che lecito. Ma tornando in, con l’intero paese ancora ostaggio del virus Sars-Cov-2, la Toscana annuncia che la somministrazioneprime dosi di vaccinoè sospesa per un tempo ancora da definire. La Valle d’Aosta, allo stesso modo, ha sospeso la sua, garantendo per ora solo l’iniezioneseconde dosi. Ma èlavaccinale inche sta rallentando, stravolta dai tagli annunciati ...

riotta : Ma si, denunciamo @pfizer al Tar del Lazio, trasciniamoli in giudizio, mandiamo avvocati, sequestriamo i vaccini, c… - RaiNews : La rabbia di Arcuri: 'Non mi fido più di Pfizer' - ilfoglio_it : Invece di perdere tempo a fantasticare su cause contro Pfizer e a polemizzare con la Germania, Speranza e Arcuri fa… - TutankhatonEdit : RT @AlfonsoFuggetta: Polemiche da giorni, Qualcuno ha provato a spiegarlo. Ma c’è gente che continua. Leggere qui. - alcinx : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – In Usa come in Europa i contratti sono stipulati tenendo conto il numero di dosi e non di fiale -