Traffico Roma del 23-01-2021 ore 18:30 (Di sabato 23 gennaio 2021) Luceverde Roma me trovati dalla relazione nessuna novità di rilievo si mantiene complessivamente scorrevole la circolazione in queste ore sulla rete viaria cittadina della polizia locale Ci signora ancora difficoltà la zona del Litorale a causa di un incidente Ci sono code tra via dei Pescatori e via di Castel Fusano rimosso in via Prenestina un albero pericolante che è stato causa di disagi tra via Erasmo Gattamelata è largo Preneste ripreso anche il servizio dei tram 51419 servizio precedentemente sospeso al centro Ci sono code sul Lungotevere de' Cenci e sul Lungotevere Tor di Nona ci sono cose anche tra Piazza della Rovere Piazza Trilussa in questo caso verso Porta Portese sempre possibili disagi sul viadotto della Magliana tratta della Roma Fiumicino dove lavori si transita su carreggiata ridotta alle Tre Fontane via Isacco Newton in direzione di ...

