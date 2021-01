Succede l'incredibile all'Olimpico: Pellegrini salva la Roma al 91'. Finisce 4 - 3 (Di sabato 23 gennaio 2021) Può respirare Fonseca dopo una settimana di veleni e polemiche, ma il pomeriggio del tecnico portoghese aveva preso una brutta piega quando al 90' Verde aveva approfittato di uno svarione difensivo di ... Leggi su globalist (Di sabato 23 gennaio 2021) Può respirare Fonseca dopo una settimana di veleni e polemiche, ma il pomeriggio del tecnico portoghese aveva preso una brutta piega quando al 90' Verde aveva approfittato di uno svarione difensivo di ...

Rocambolesca gara a Roma. La squadra di Fonseca si fa riprendere all’89’ ma vince nei minuti di recupero grazie al suo capitano. Il tecnico giallorosso può tirare un sospiro di sollievo ...

Dumoulin si prende una pausa: i dubbi del ciclista olandese

L’olandese della Jumbo-Visma cambia incredibilmente idea sui prossimi programmi: niente più Tour de France. Dumoulin che succede?

