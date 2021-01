Serie A femminile, dodicesima giornata con Juve-Verona e Florentia-Milan (Di sabato 23 gennaio 2021) Siamo ormai arrivati al giro di boa del campionato di Serie A, con la prima giornata del girone di ritorno che avrà luogo in questo weekend. Le prime due della classe, Juventus e Milan, saranno rispettivamente impegnate in casa contro il Verona e sul campo della Florentia. Il super Sassuolo di Piovani è atteso dal test impegnativo in casa della Roma, mentre l’Empoli andrà sul campo della San Marino. Altro incontro interessante è quello tra Inter e Fiorentina, mentre a dir poco cruciale è la sfida in coda tra Napoli e Pink Bari. Continua il duello a distanza tra Juventus e Milan per la vetta della Serie A Continua al vertice della Serie A la lotta a suon di vittorie tra Juventus e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Siamo ormai arrivati al giro di boa del campionato diA, con la primadel girone di ritorno che avrà luogo in questo weekend. Le prime due della classe,ntus e, saranno rispettivamente impegnate in casa contro ile sul campo della. Il super Sassuolo di Piovani è atteso dal test impegnativo in casa della Roma, mentre l’Empoli andrà sul campo della San Marino. Altro incontro interessante è quello tra Inter e Fiorentina, mentre a dir poco cruciale è la sfida in coda tra Napoli e Pink Bari. Continua il duello a distanza trantus eper la vetta dellaA Continua al vertice dellaA la lotta a suon di vittorie trantus e ...

