Ravascletto | valanga su una pista da sci | ricerche in corso

Una valanga ha colpito la pista da sci di rientro a Ravascletto, in provincia di Udine. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa dei soccorritori del Cnsas. Il distacco della massa nevosa sarebbe partito dal cosiddetto "gjalinar": si tratta di un canale di discesa fuoripista. La valanga è scivolata fino alla pista battuta, a poca distanza dalla stazione intermedia della funivia. Sul posto i soccorritori stanno verificando se ci siano sciatori coinvolti.

