Prada Cup, Max Sirena: “Ineos andava penalizzata tre volte. Luna Rossa ha perso ancora quando era in vantaggio” (Di sabato 23 gennaio 2021) Luna Rossa non è riuscita a sconfiggere Ineos Uk nella regata andata in scena stanotte ad Auckland (Nuova Zelanda) e ha così chiuso al secondo posto il round robin della Prada Cup. L’imbarcazione italiana dovrà passare dalla semifinale contro American Magic, l’obiettivo è ovviamente quello di battere gli statunitensi e avere una rivincita contro i britannici nell’atto conclusivo, ma la strada verso il sogno di poter sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup è tutta in salita. James Spithill e compagni si sono ben comportati nel Golfo di Hauraki e hanno fatto gara alla pari con l’equipaggio guidato da Ben Ainslie, ma poi si sono dovuti arrendere in un finale molto concitato. Lo skipper Max Sirena ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: “È stata una regata interessante, c’era ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)non è riuscita a sconfiggereUk nella regata andata in scena stanotte ad Auckland (Nuova Zelanda) e ha così chiuso al secondo posto il round robin dellaCup. L’imbarcazione italiana dovrà passare dalla semifinale contro American Magic, l’obiettivo è ovviamente quello di battere gli statunitensi e avere una rivincita contro i britannici nell’atto conclusivo, ma la strada verso il sogno di poter sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup è tutta in salita. James Spithill e compagni si sono ben comportati nel Golfo di Hauraki e hanno fatto gara alla pari con l’equipaggio guidato da Ben Ainslie, ma poi si sono dovuti arrendere in un finale molto concitato. Lo skipper Maxha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: “È stata una regata interessante, c’era ...

