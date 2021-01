Orrore a Santo Domingo, italiana uccisa e messa in un frigo (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - Orrore a Santo Domingo: una donna italiana di 59 anni è stata violentata e uccisa in casa e il corpo è stato messo nel frigorifero dove è stato scoperto dopo tre giorni. Lo riporta la stampa dominicana. Arrestato l'assassino che avrebbe confessato. Voleva tornare in Italia La vittima, Claudia Lepore, è originaria di Carpi, nel Modenese, ma viveva da una decina d'anni a Santo Domingo dove aveva gestito un bed & breakfast insieme a un'amica modenese. Sembra che fosse intenzionata a tornare a vivere in Italia e che per questo aveva trascorso gran parte del 2019 a Carpi, città dove in passato aveva gestito il bar 'Bel Ami'. La confessione dell'assassino Un uomo, il 46enne Antonio Lantigua, alias El Chino, con precedenti per omicidio, è stato ... Leggi su agi (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI -: una donnadi 59 anni è stata violentata ein casa e il corpo è stato messo nelrifero dove è stato scoperto dopo tre giorni. Lo riporta la stampa dominicana. Arrestato l'assassino che avrebbe confessato. Voleva tornare in Italia La vittima, Claudia Lepore, è originaria di Carpi, nel Modenese, ma viveva da una decina d'anni adove aveva gestito un bed & breakfast insieme a un'amica modenese. Sembra che fosse intenzionata a tornare a vivere in Italia e che per questo aveva trascorso gran parte del 2019 a Carpi, città dove in passato aveva gestito il bar 'Bel Ami'. La confessione dell'assassino Un uomo, il 46enne Antonio Lantigua, alias El Chino, con precedenti per omicidio, è stato ...

Agenzia_Italia : Orrore a Santo Domingo, italiana uccisa e messa in un frigo - robertaguarducc : RT @Agenzia_Italia: Orrore a Santo Domingo, italiana uccisa e messa in un frigo - oden932 : RT @Agenzia_Italia: Orrore a Santo Domingo, italiana uccisa e messa in un frigo - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Orrore a Santo Domingo, italiana uccisa e messa in un frigo - GRETA1SGARBO : RT @Agenzia_Italia: Orrore a Santo Domingo, italiana uccisa e messa in un frigo -