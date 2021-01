Olivia Rodrigo, chi è l'autrice di «Drivers License» e perché parleremo di lei per un bel po' (Di sabato 23 gennaio 2021) La patente di una diciassettenne stravolge le classifiche mondiali. Drivers License, appunto patente, è la canzone del momento. Olivia Rodrigo, che la interpreta, è la cantante fenomeno su cui tutti puntano gli occhi: conquisterà il 2021 e, visti la giovanissima età, il talento e l’aspetto da brava ragazza, accompagnerà i nostri ascolti per molto tempo ancora. Drivers License è il suo debutto, deflagrante, nel mondo della musica come cantautrice. Olivia viene da quella fucina di talenti poliedrici che è il mondo Disney: ha interpretato il ruolo di Nini Salazar-Roberts in High School Musical: The Musical: The Series di Disney+, serie di cui si sta girando la seconda stagione in cui Olivia ha anche lasciato un suo segno musicale. Ha ... Leggi su gqitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) La patente di una diciassettenne stravolge le classifiche mondiali., appunto patente, è la canzone del momento., che la interpreta, è la cantante fenomeno su cui tutti puntano gli occhi: conquisterà il 2021 e, visti la giovanissima età, il talento e l’aspetto da brava ragazza, accompagnerà i nostri ascolti per molto tempo ancora.è il suo debutto, deflagrante, nel mondo della musica come cantviene da quella fucina di talenti poliedrici che è il mondo Disney: ha interpretato il ruolo di Nini Salazar-Roberts in High School Musical: The Musical: The Series di Disney+, serie di cui si sta girando la seconda stagione in cuiha anche lasciato un suo segno musicale. Ha ...

zyrapauleeng : Driver's license by Olivia Rodrigo and Skin by Sabrina Carpenter shet!!!!!! HAHAHAHAHHAHAHAHAHHA #sabrinacarpenter #OliviaRodrigo - CarolCavasin : RT @PINKMlMI: sabrina carpenter e olivia rodrigo sono due ragazze stupende con voci stupende can they STOP fighting over a MAN - CarolCavasin : RT @francescoperin_: noi ci lanciamo ancora frecciatine tramite le Instagram Stories mentre Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter si scrivono… - pensieripsyco : RT @petrovicmilica_: Sono incantata, senza parole. ?????? @itsemmamuscat @Olivia_Rodrigo #emmamuscat - nextojortini : anche chiara bimba di olivia rodrigo -

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo è la nuova Billie Eilish Wired Italia Classifica musica: Inoki e Zayn in Top Ten, Emma & Amoroso seconde nei singoli

Pochi cambiamenti nella nuova classifica FIMI che vede debuttare in Top Ten Inoki e Zayn mentre Olivia Rodrigo è ottava nei singoli. Le Top Ten della settimana.

Olivia Rodrigo è al 1 posto di tutte le classifiche mondiali

“Che dite, è troppo presto per decretare la canzone dell’anno? Dopo aver ascoltato il nuovo singolo di Olivia Rodrigo Drivers License è difficile non credere che questa ragazza e la sua ballata non si ...

Pochi cambiamenti nella nuova classifica FIMI che vede debuttare in Top Ten Inoki e Zayn mentre Olivia Rodrigo è ottava nei singoli. Le Top Ten della settimana.“Che dite, è troppo presto per decretare la canzone dell’anno? Dopo aver ascoltato il nuovo singolo di Olivia Rodrigo Drivers License è difficile non credere che questa ragazza e la sua ballata non si ...