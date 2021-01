Milan, Ibra critico: 'In emergenza siamo fragili' (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Oggi sono mancate tante cose. Adesso l'importante è recuperare e aspettare la prossima partita. La squadra è un pò fragile perché mancano 4 - 5 titolari entrano giocatori che non hanno grande ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Oggi sono mancate tante cose. Adesso l'importante è recuperare e aspettare la prossima partita. La squadra è un pò fragile perché mancano 4 - 5 titolari entrano giocatori che non hanno grande ...

ZZiliani : #Milan schiantato da un’#Atalanta lunare, il passivo poteva essere peggiore. Al massimo della condizione, e a pieno… - ZZiliani : Primo tempo di netto dominio dell’Atalanta sempre prima su ogni pallone, sempre padrona del gioco, con un #Ilicic g… - SkySport : “Tu quanti anni hai?” “Meno di te” “Ah meno di me pure?” ?? Siparietto Ibrahimovic-Peppe Di Stefano #SkySport… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Ibra: 'Facile per Ilicic, non era pressato! Io lasciato troppo solo, #Mandzukic ha detto...' ? - Rossoonero81 : Domani mattina iniziamo l’asta alle 8, già avevo le idee poco chiare figuriamoci di prima mattina ?? del Milan mi bu… -