Michele Bravi, l’emozionante esibizione ad Amici: “Grazie Maria e grazie a tutta questa meravigliosa squadra” (Di sabato 23 gennaio 2021) Michele Bravi si esibisce ad Amici e ringrazia tutti per il prezioso supporto: “grazie Maria e grazie a tutta questa meravigliosa squadra”. Michele Bravi. Fonte: InstagramNella puntata di oggi, sabato 23 gennaio 2021, del programma televisivo Amici di Maria De Filippi, il cantante Michele Bravi ha presentato il suo nuovo singolo Mantieni il bacio, suscitando l’apprezzamento di tutto lo studio. Il cantante ha, così, voluto ringraziare Maria De Filippi e il suo staff per il supporto datogli in questa occasione, ma soprattutto durante l’edizione di ... Leggi su altranotizia (Di sabato 23 gennaio 2021)si esibisce ade ringrazia tutti per il prezioso supporto: “”.. Fonte: InstagramNella puntata di oggi, sabato 23 gennaio 2021, del programma televisivodiDe Filippi, il cantanteha presentato il suo nuovo singolo Mantieni il bacio, suscitando l’apprezzamento di tutto lo studio. Il cantante ha, così, voluto ringraziareDe Filippi e il suo staff per il supporto datogli inoccasione, ma soprattutto durante l’edizione di ...

michele_bravi : “Mantieni il bacio”, fuori ovunque. - MediasetPlay : L'esibizione di Michele Bravi ad #Amici20 ha colpito ed emozionato. ?? - Chiara_Galiazzo : Perche alla fine ogni volta è solo l’ amore che ci salva dalla ferita del mondo ?? @michele_bravi - xscfia : anime di carta-michele bravi comprato al firmacopie nel 2017, non so perché non ho fatto la foto all’interno ma ora… - giorgiamastoro : RT @xhesi_she: 'Un mio caro amico mi ha insegnato che quando l'arte ti colpisce oltremodo non devi fare rumore, per questo non me la sono s… -