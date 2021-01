Louis Vuitton e la «Black Imagination» (Di sabato 23 gennaio 2021) Per chi fosse rimasto disconnesso negli ultimi anni, Virgil Abloh è l’uomo che guida una delle principali maison del lusso. Quando ha fatto il suo ingresso in Louis Vuitton come direttore creativo della linea maschile, nel 2018, è diventato il primo afroamericano a guidare un brand del gruppo LVMH. Rivoluzioni estetiche a parte, ha portato al centro della narrazione del brand tematiche di uguaglianza e di inclusività. Per farlo si è servito dei ricordi d’infanzia, della cultura musicale nera e della propria eredità culturale ghanese: concetti che ha condensato nel manifesto con cui ha voluto accompagnare la presentazione in tre tempi e in tre luoghi, della collezione Primavera-Estate 2021. «Black Imagination è la mia filosofia in Louis Vuitton. Significa includere i popoli neri, le ... Leggi su gqitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Per chi fosse rimasto disconnesso negli ultimi anni, Virgil Abloh è l’uomo che guida una delle principali maison del lusso. Quando ha fatto il suo ingresso income direttore creativo della linea maschile, nel 2018, è diventato il primo afroamericano a guidare un brand del gruppo LVMH. Rivoluzioni estetiche a parte, ha portato al centro della narrazione del brand tematiche di uguaglianza e di inclusività. Per farlo si è servito dei ricordi d’infanzia, della cultura musicale nera e della propria eredità culturale ghanese: concetti che ha condensato nel manifesto con cui ha voluto accompagnare la presentazione in tre tempi e in tre luoghi, della collezione Primavera-Estate 2021. «è la mia filosofia in. Significa includere i popoli neri, le ...

