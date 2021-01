Litiga con la madre e la colpisce alla testa con un bastone | 39enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSerino (Av) – Ancora un episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche. È accaduto a Serino dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto undel posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di ieri,Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Solofra giunge la segnalazione di una lite in famiglia. Una pattuglia viene quindi tempestivamente inviata all’abitazione indicata dove un uomo, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, aveva aggredito e colpitocon undi legno lache, per le ferite riportate, ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Il soggetto, che già da tempo poneva in essere atti ...