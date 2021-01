‘L’Isola dei Famosi’, uno dei vincitori più amati di sempre è diventato papà per la prima volta! (Di sabato 23 gennaio 2021) Fiocco azzurro per Sergio Muniz e la compagna Morena Firpo! Ad annunciare la lieta notizia è stato il solare attore spagnolo con un bellissimo post su Instagram, una poesia di José Saramago: “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre è il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato. Perdere? Com’è? Non è nostro? Fu soltanto un prestito… il più pregiato e meraviglioso prestito, perché sono nostri solo per il periodo nel quale non possono valersi per se stessi, dopo loro appartengono alla vita, al destino e alle proprie ... Leggi su isaechia (Di sabato 23 gennaio 2021) Fiocco azzurro per Sergio Muniz e la compagna Morena Firpo! Ad annunciare la lieta notizia è stato il solare attore spagnolo con un bellissimo post su Instagram, una poesia di José Saramago: “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre è il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato. Perdere? Com’è? Non è nostro? Fu soltanto un prestito… il più pregiato e meraviglioso prestito, perché sono nostri solo per il periodo nel quale non possono valersi per se stessi, dopo loro appartengono alla vita, al destino e alle proprie ...

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - Perav9 : @capuanogio Meriti della formazione iniziale... Meite trequartista e Brahim Diaz fuori.... O Rebic in panca per un… - elifabbru : @boboviz Mi pare una lettura superficiale. Le hanno offerto un mega cachet per l'Isola dei famosi che ha rifiutato.… - lelegery : RT @ultimenotizie: Il governo greco ha confermato che i rifugiati ospitati nel nuovo campo di #Mavrovouni (conosciuto anche col nome di Kar… - elifabbru : @AlessioFiorent1 Se così fosse non credo che avrebbe rifiutato il mega cachet che le hanno proposto per l'Isola dei famosi.. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘L’Isola dei Suning firma un accordo di partenariato con l'azienda statale Hainan Tourism Investment Development per espandere in Cina la cooperazione nel mercato retail in esenzione da dazi Fortune Italia