Inter, Conte espulso: l'allenatore ha spiegato i motivi della polemica con Maresca (Di sabato 23 gennaio 2021) Antonio Conte protagonista nel finale di Udinese-Inter, l'allenatore ha spiegato nel post partita cosa è successo con Maresca. Nel finale della sfida tra Udinese ed Inter si è respirata grande tensione in campo. Protagonista Antonio Conte, espulso dall'arbitro Maresca e infuriato proprio a pochi minuti dalla fine del match. Troppe proteste da parte del tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | FORMAZIONE #UdineseInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - Inter : LIVE - Domani alle 18 c'è #UdineseInter: seguiamo la conferenza di mister Antonio Conte - robertoalibani : RT @Paolo_Bargiggia: Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squadra… - mattiamaestri46 : RT @INTER291103: Conte dice a Maresca: «Sei sempre tu, anche al VAR». Che c’entra il VAR? Non c’erano episodi da VAR oggi. Semplicissimo:… -