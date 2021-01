Intel: 78 miliardi nel 2020 e 7 nm in house nel 2023 (Di sabato 23 gennaio 2021) L’azienda di Santa Clara ha divulgato i risultati finanziari del Q4 del 2020, andando a registrare ottimi introiti nell’anno appena concluso. Inoltre arrivano novelle sul processo a 7 nm che dovrebbe entrare a pieno regime nel 2023 per coprire quasi interamente la produzione di Intel Gli ultimi mesi forse non sono sembrati così rosei per Intel. Infatti la concorrenza di AMD si è intensificata su tutti i fronti. Già dalla terza generazione di processori Ryzen gli appassionati avevano cominciato ad insediare la posizione di quasi monopolio di Intel ed ora con i nuovi Ryzen 5000 la situazione è destinata ulteriormente a volgersi a favore della casa di Sunnywale. Intel ha provato a rispondere con una timida undicesima generazione di processori realizzata ancora a 14 nm che ancora non ... Leggi su tuttotek (Di sabato 23 gennaio 2021) L’azienda di Santa Clara ha divulgato i risultati finanziari del Q4 del, andando a registrare ottimi introiti nell’anno appena concluso. Inoltre arrivano novelle sul processo a 7 nm che dovrebbe entrare a pieno regime nelper coprire quasi interamente la produzione diGli ultimi mesi forse non sono sembrati così rosei per. Infatti la concorrenza di AMD si è intensificata su tutti i fronti. Già dalla terza generazione di processori Ryzen gli appassionati avevano cominciato ad insediare la posizione di quasi monopolio died ora con i nuovi Ryzen 5000 la situazione è destinata ulteriormente a volgersi a favore della casa di Sunnywale.ha provato a rispondere con una timida undicesima generazione di processori realizzata ancora a 14 nm che ancora non ...

