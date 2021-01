Imparato, il francese che deve rilanciare l’Alfa (Di sabato 23 gennaio 2021) Chi è Imparato? Riuscirà Jean Philippe Imparato a rilanciare il brand Alfa Romeo? Questo interrogativo, secondo quanto pubblicato dal settimanale Milano Finanza, è ancor più di attualità se si considera che Marchionne in più occasioni tentò di rilanciare il Biscione, prima affidando l’impresa al migliore dei suoi giovani collaboratori (quel Luca de Meo che non L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 23 gennaio 2021) Chi è? Riuscirà Jean Philippeil brand Alfa Romeo? Questo interrogativo, secondo quanto pubblicato dal settimanale Milano Finanza, è ancor più di attualità se si considera che Marchionne in più occasioni tentò diil Biscione, prima affidando l’impresa al migliore dei suoi giovani collaboratori (quel Luca de Meo che non L'articolo

CalcioFinanza : Chi è Jean-Philippe Imparato, il manager francese chiamato a rilanciare il marchio Alfa Romeo… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Imparato, il manager francese chiamato a rilanciare Alfa Romeo: Chi è Imparato? Rius… - freakologie : @alebuagain Il francese imparato tra gli 11 e i 13 anni mi permette ancora di leggere contenuti in lingua senza sfo… - lautomobile_ACI : #Imparato, chi è il nuovo ceo di #AlfaRomeo. Il manager francese, stretto collaboratore di #Tavares, arriva da ex n… - michelina5410 : @RadioMariaITA Purtroppo io l'inglese non l'ho studiato Quando andavo a scuola ho imparato un po'il francese ????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Imparato francese Chi è Imparato, il manager francese chiamato a rilanciare Alfa Romeo Calcio e Finanza Alfa Romeo, guida francese per il rilancio del Biscione

I vertici di Stellantis hanno assegnato all'ex CEO di Peugeot Jean-Philippe Imparato l'incarico di rilanciare Alfa Romeo sul mercato globale ...

Imparato, il manager francese chiamato a rilanciare Alfa Romeo

Su di lui ricadrò la gran parte del compito per il rilancio dell’Alfa, all’interno dei budget e delle linee guida che riceverà.

I vertici di Stellantis hanno assegnato all'ex CEO di Peugeot Jean-Philippe Imparato l'incarico di rilanciare Alfa Romeo sul mercato globale ...Su di lui ricadrò la gran parte del compito per il rilancio dell’Alfa, all’interno dei budget e delle linee guida che riceverà.