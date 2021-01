Il leggendario conduttore è deceduto a 87 anni (Di sabato 23 gennaio 2021) Larry King, un vero volto storico della CNN, è morto all'età di 87 anni dopo essere stato ricoverato per Covid. Larry King, morto storico volto della CNN: era ricoverato per Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 23 gennaio 2021) Larry King, un vero volto storico della CNN, è morto all'età di 87dopo essere stato ricoverato per Covid. Larry King, morto storico volto della CNN: era ricoverato per Covid su Notizie.it.

RaiNews : E' stato per 25 anni il conduttore del Larry King Live sulla CNN #LarryKing - LaStampa : È morto Larry King, leggendario conduttore tv - piccolocipesca : RT @RaiNews: E' stato per 25 anni il conduttore del Larry King Live sulla CNN #LarryKing - VentagliP : RT @peppe844: #LarryKing #CNN Ti dirò la verità, ho avuto giorni brutti e giorni belli nella mia vita, ma non ho mai avuto un giorno in cui… - peppe844 : #LarryKing #CNN Ti dirò la verità, ho avuto giorni brutti e giorni belli nella mia vita, ma non ho mai avuto un gio… -