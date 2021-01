‘Gf Vip’, Serena Enardu rivela: “Io e Pago ci stiamo riavvicinando e…” (Video) (Di sabato 23 gennaio 2021) “Un riavvicinamento soft“. Con queste parole poche ore fa attraverso il suo profilo Instagram la storica ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu ha informato i suoi followers e i molti fan della coppia di aver ripreso a frequentare il cantante Pago, al quale era stata legata per diversi anni prima della rottura, parsa finora definitiva, avvenuta la scorsa primavera. Una storia di alti e bassi, quella che vede protagonisti i due bei sardi, e che negli ultimi tempi era finita sotto i riflettori. Prima per via della partecipazione “turbolenta” a Temptation Island che aveva portato a una rottura. Era seguito poi un riavvicinamento davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 4. Riavvicinamento però durato poco: qualche settimana dopo la conclusione del programma che li aveva visti riunirsi, Serena aveva annunciato ... Leggi su isaechia (Di sabato 23 gennaio 2021) “Un riavvicinamento soft“. Con queste parole poche ore fa attraverso il suo profilo Instagram la storica ex tronista di Uomini e Donneha informato i suoi followers e i molti fan della coppia di aver ripreso a frequentare il cantante, al quale era stata legata per diversi anni prima della rottura, parsa finora definitiva, avvenuta la scorsa primavera. Una storia di alti e bassi, quella che vede protagonisti i due bei sardi, e che negli ultimi tempi era finita sotto i riflettori. Prima per via della partecipazione “turbolenta” a Temptation Island che aveva portato a una rottura. Era seguito poi un riavvicinamento davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 4. Riavvicinamento però durato poco: qualche settimana dopo la conclusione del programma che li aveva visti riunirsi,aveva annunciato ...

