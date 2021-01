Cosenza – Pordenone 0-0, pareggio stretto per i friulani (Di sabato 23 gennaio 2021) Nella XIX giornata di Serie B il Cosenza ospita il Pordenone allo stadio San Vito, i padroni di casa sono reduci dal pareggio in casa del Monza ma vogliono ottenere una vittoria che manca dal 15 dicembre mentre i friulani vogliono proseguire la striscia positiva di 3 vittorie consecutive per rimanere in zona playoff. Emergenza a centrocampo per Occhiuzzi che ha dovuto ridisegnare la formazione a causa delle assenze per squalifica di Petrucci, Sciaudone e Kone mentre anche Tesser deve fare i conti con le assenze pesanti di Bassoli, Pasa, Gavazzi e Ciurria. Cronaca di Cosenza – Pordenone, I tempo Il primo squillo è del Pordenone che al 7? riesce a portarsi in vantaggio con Butic che devia in porta un cross di Falasco ma l’attaccante neroverde parte da posizione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021) Nella XIX giornata di Serie B ilospita ilallo stadio San Vito, i padroni di casa sono reduci dalin casa del Monza ma vogliono ottenere una vittoria che manca dal 15 dicembre mentre ivogliono proseguire la striscia positiva di 3 vittorie consecutive per rimanere in zona playoff. Emergenza a centrocampo per Occhiuzzi che ha dovuto ridisegnare la formazione a causa delle assenze per squalifica di Petrucci, Sciaudone e Kone mentre anche Tesser deve fare i conti con le assenze pesanti di Bassoli, Pasa, Gavazzi e Ciurria. Cronaca di, I tempo Il primo squillo è delche al 7? riesce a portarsi in vantaggio con Butic che devia in porta un cross di Falasco ma l’attaccante neroverde parte da posizione ...

