“Ci sei per un massacro in piazza in uniforme SS?”: le chat di Andrea Cavalleri (Di sabato 23 gennaio 2021) Andrea Cavalleri è il 22enne di Savona arrestato perché progettava di compiere stragi ispirate all’attentato di Utoya. L’organizzazione – di cui faceva parte anche un minorenne.- era stata chiamata “Nuovo ordine sociale”. Una rete che si espandeva in tutta Italia, da Nord a Sud: Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo. Non solo professavano l’odio razziale, ma anche quello di genere. Oggi La Stampa riporta alcuni stralci delle chat dove Cavalleri e il minorenne raccontavano i loro propositi: “Ai fini dell’inquadramento della pericolosità dell’indagato, rimarca il gip Faggioni, è rilevante anche il rinvenimento di alcuni gruppi Whatsapp denominati Ovra e Memefrego in cui sono stati condivisi propositi viooenti e anticonservativi…Nel gruppo Ovra, nella sezione info, è indicato ‘Qui vige il ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021)è il 22enne di Savona arrestato perché progettava di compiere stragi ispirate all’attentato di Utoya. L’organizzazione – di cui faceva parte anche un minorenne.- era stata chiamata “Nuovo ordine sociale”. Una rete che si espandeva in tutta Italia, da Nord a Sud: Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo. Non solo professavano l’odio razziale, ma anche quello di genere. Oggi La Stampa riporta alcuni stralci delledovee il minorenne raccontavano i loro propositi: “Ai fini dell’inquadramento della pericolosità dell’indagato, rimarca il gip Faggioni, è rilevante anche il rinvenimento di alcuni gruppi Whatsapp denominati Ovra e Memefrego in cui sono stati condivisi propositi viooenti e anticonservativi…Nel gruppo Ovra, nella sezione info, è indicato ‘Qui vige il ...

Eurosport_IT : SOFIA SEI MAGICA ????? Dopo Val-d'Isère e Sankt Anton, arriva la terza vittoria consecutiva per Goggia a Crans-Monta… - LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - FiorellaMannoia : Ne vogliamo parlare o no? O vogliamo stare tutti zitti? Leggete qua. Non è questione se si è favorevoli i no alla T… - gabryjoy : RT @rihitster: Se hai bisogno di 26 mila militari per proteggerti dal popolo, probabilmente non sei stato eletto dal popolo. - OctavianZaki : @KlausdogClaudio Aw ma ti sei preparato per andare a fare la spesa in tutta sicurezza ?? -

Ultime Notizie dalla rete : sei per "Ciao Angelo, sei stato un padre per tutti" il Resto del Carlino La svolta di Arjen Robben: quando l'uomo delle occasioni mancate è diventato 'Mr. Wembley'

Fino al 2012 era accusato di non essere decisivo nei momenti chiave. Il suo goal in finale di Champions a Londra nel 2013 ha cambiato la sua storia.

I pantaloni animalier di Elodie sono la nostra nuova ossessione (pop) dell'Inverno 2021

Cara Elodie, ma quanto sei glam? E non stiamo usando un termine a caso: la cantante ha scelto questo aggettivo per descrivere la collezione Elodie X Sehphora che segna il suo debutto nell'universo bea ...

Fino al 2012 era accusato di non essere decisivo nei momenti chiave. Il suo goal in finale di Champions a Londra nel 2013 ha cambiato la sua storia.Cara Elodie, ma quanto sei glam? E non stiamo usando un termine a caso: la cantante ha scelto questo aggettivo per descrivere la collezione Elodie X Sehphora che segna il suo debutto nell'universo bea ...