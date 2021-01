Cadaveri fatti a pezzi in valigia: indagati il figlio Taulant e il fratello di Elona (Di sabato 23 gennaio 2021) Taulant Pasho, figlio dei coniugi albanesi Pasho, fatti a pezzi e rinchiusi in quattro valigie, è indagato nell'inchiesta per l'omicidio dei genitori. Con lui è indagato anche Denis Kalesha, fratello di Elona, la sua ex fidanzata, ora in carcere a Sollicciano. sulla morte di Shpetim e Teuta Pasho, I moviti che hanno indotto a i magistrati a indagare Taulant Pasho e Denis Kalesha Leggi su firenzepost (Di sabato 23 gennaio 2021)Pasho,dei coniugi albanesi Pasho,e rinchiusi in quattro valigie, è indagato nell'inchiesta per l'omicidio dei genitori. Con lui è indagato anche Denis Kalesha,di, la sua ex fidanzata, ora in carcere a Sollicciano. sulla morte di Shpetim e Teuta Pasho, I moviti che hanno indotto a i magistrati a indagarePasho e Denis Kalesha

Ultime Notizie dalla rete : Cadaveri fatti Cadaveri fatti a pezzi in valigia: indagati il figlio Taulant e il fratello di Elona Firenze Post Firenze, cadaveri nella valigia: indagati anche il figlio della coppia e il fratello della fidanzata

Continuano le indagini sul giallo dei coniugi albanesi fatti a pezzi e ritrovati in quattro valigie: indagati Taulant Pasho, il figlio 33enne della coppia, detenuto per furto con scasso in Svizzera, e ...

Continuano le indagini sul giallo dei coniugi albanesi fatti a pezzi e ritrovati in quattro valigie: indagati Taulant Pasho, il figlio 33enne della coppia, detenuto per furto con scasso in Svizzera, e ...