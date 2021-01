Baronissi | cambia volto l’ingresso sud della città

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato consegnato questa mattina il primo tratto del marciapiede ad Acquamela nella zona ex zona prefabbricati. L’intera area è interessata da lavori di riqualificazione: restyling dello spazio in cui erano i prefabbricati, realizzazione di nuovi marciapiedi, integrazionepubblica illuminazione, videosorveglianza, fioriere. “Interveniamo su un’arteria centraleviabilità cittadina percorsa ogni giorno da migliaia di mezzi – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – l’attenzione sul territorio è costante. La cura e la manutenzione sono aspetti fondamentali per garantire il decoro e la sicurezza stradale. I lavori andranno avanti con un altro tratto di marciapiede e la complessiva riqualificazione dell’area. Si tratta di un intervento molto importante per Acquamela perché permetterà ai cittadini di muoversi ...