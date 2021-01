Roma-Spezia, Fonseca: “Domani prova difficile, ma ho la fiducia del presidente. Dzeko? Non sarà della gara” (Di venerdì 22 gennaio 2021) E' tutto pronto per Roma-Spezia.Si affronteranno Domani allo stadio "Olimpico" Roma e Spezia, nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. Una sfida cruciale per il futuro di Paulo Fonseca, alla luce degli ultimi risultati maturati dalla squadra che potrebbero spingere la dirigenza - in caso di un nuovo risultato negativo - a sollevare il tecnico dal proprio incarico. Ed è proprio parlando di futuro che Paulo Fonseca ha dato inizio alla consueta conferenza stampa pre-gara, andata in scena oggi."Io ho sempre sentito l'appoggio del presidente, in tutto questo tempo che sono qui. Anche oggi abbiamo parlato e ho sentito di nuovo il suo appoggio. Per me non è una questione. Questo è un progetto nuovo, con un presidente ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) E' tutto pronto per.Si affronterannoallo stadio "Olimpico", nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. Una sfida cruciale per il futuro di Paulo, alla luce degli ultimi risultati maturati dalla squadra che potrebbero spingere la dirigenza - in caso di un nuovo risultato negativo - a sollevare il tecnico dal proprio incarico. Ed è proprio parlando di futuro che Pauloha dato inizio alla consueta conferenza stampa pre-, andata in scena oggi."Io ho sempre sentito l'appoggio del, in tutto questo tempo che sono qui. Anche oggi abbiamo parlato e ho sentito di nuovo il suo appoggio. Per me non è una questione. Questo è un progetto nuovo, con un...

CB_Ignoranza : Regali di Natale in ritardo all’AS Roma ?? #Roma #Spezia #RomaSpezia #CoppaItalia - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - DiMarzio : #ASRoma, #Fonseca: 'Il mio futuro non è in discussione. #Dzeko infortunato, domani non gioca' - Esteves68R : RT @NicoSchira: Edin #Dzeko non convocato per Roma-Spezia di domani. Ufficialmente per qualche acciacco fisico, anche se si sussurra che ie… - sportli26181512 : Fonseca e Dzeko, scontro dopo #Roma-Spezia: il retroscena: Il centravanti bosniaco non verrà convocato ufficialment… -