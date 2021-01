Pagelle Benevento Torino | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 19ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Lapadula: LyancoAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Crotone-Benevento 4-1, le pagelle: Simy come un peso massimo, prova negativa di Glik - infoitsport : Le pagelle di Simy - Nwanko, l'Ammazzastreghe: col Benevento cinque gol in due partite - sportli26181512 : Crotone-Benevento, le pagelle: Cordaz decisivo, 7,5. Disastro Glik, 4: Crotone-Benevento, le pagelle: Cordaz decisi… - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: #CrotoneBenevento, le pagelle: #Cordaz decisivo: 7,5. Disastro #Glik, 4 - Gazzetta_it : #CrotoneBenevento, le pagelle: #Cordaz decisivo: 7,5. Disastro #Glik, 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Benevento

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Benevento Torino ...Benevento-Torino, diciannovesima giornata di Serie A 2020/2021, oggi in diretta tv. Orario d'inizio, canale, quando è e come vederla in streaming.