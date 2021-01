“Non sto bene, ma devo reagire…”. Elettra Lamborghini, l’annuncio sul problema di salute preoccupa i fan (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ancora apprensione nei fan di Elettra Lamborghini. L’ereditiera e cantante italiana ha raccontato nei giorni scorsi di soffrire di alcuni dolori di natura incerta alle ginocchia. Ha chiesto dunque supporto per cercare di capire se anche qualche suo follower abbia avvertito sintomi simili in passato. Qualche ora fa è ritornata sui social network per rivelare un’altra problematica di natura fisica. Si è sottoposta ad alcuni controlli medici, più precisamente ha effettuato le analisi del sangue. I risultati degli esami non sono stati proprio positivi. Effettivamente si era resa conto che qualcosa non stesse andando benissimo nell’ultimo periodo della sua vita, quindi dovrà fare attenzione per risolvere quanto prima il problema e metterselo alle spalle. Il medico le ha consigliato di concentrarsi maggiormente su se stessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ancora apprensione nei fan di. L’ereditiera e cantante italiana ha raccontato nei giorni scorsi di soffrire di alcuni dolori di natura incerta alle ginocchia. Ha chiesto dunque supporto per cercare di capire se anche qualche suo follower abbia avvertito sintomi simili in passato. Qualche ora fa è ritornata sui social network per rivelare un’altratica di natura fisica. Si è sottoposta ad alcuni controlli medici, più precisamente ha effettuato le analisi del sangue. I risultati degli esami non sono stati proprio positivi. Effettivamente si era resa conto che qualcosa non stesse andando benissimo nell’ultimo periodo della sua vita, quindi dovrà fare attenzione per risolvere quanto prima ile metterselo alle spalle. Il medico le ha consigliato di concentrarsi maggiormente su se stessa ...

gaiatortora : Volevo rassicurare che sto benissimo e aspetto il secondo tempo. PS: non possono esistere opinioni al di là della s… - borghi_claudio : @auravitale Si ma ci ho pensato, non posso a mia volta inventare cose. Sto cercando da anni di dare qualcosa in cui… - Capezzone : Non lo dico per demonizzare, ma per capire. Con le scelte di queste ore, con la linea Travaglio-Mastella, Pd e sini… - AleIredas : RT @EuroMasochismo: Non sto ridendo, credetemi. - danilo_dibaia : @Edwin_P_Bubble C'è una notizia sul suicidio di quella bimba per un gioco su sto diamine di TikTok. Ebbene i media… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sto Da Giarrusso no a Conte: "Mi ha cercato, ma non ci sto" L'HuffPost Terremoto in Croazia: la Svizzera risponde all’appello delle autorità e invia alloggi di emergenza

Berna, 22.01.2021 - In Croazia migliaia di persone hanno perso la loro casa a causa del terremoto della fine del 2020. Su richiesta delle autorità croate, l’Aiuto umanitario svizzero fornirà alloggi d ...

Australia unico paese non in via di sviluppo nella mappa della deforestazione globale

Tra i 24 fronti di deforestazione elencati nel recente rapporto del WWF “Deforestation fronts: Drivers and responses in a changing world” l’Australia orientale compare come unica nazione non in via di ...

Berna, 22.01.2021 - In Croazia migliaia di persone hanno perso la loro casa a causa del terremoto della fine del 2020. Su richiesta delle autorità croate, l’Aiuto umanitario svizzero fornirà alloggi d ...Tra i 24 fronti di deforestazione elencati nel recente rapporto del WWF “Deforestation fronts: Drivers and responses in a changing world” l’Australia orientale compare come unica nazione non in via di ...