Napoli, per fortuna c'è questo Lozano. Gattuso si aggrappa a lui per ripartire (Di venerdì 22 gennaio 2021) Chissà quante volte Hirving Lozano avrà rivisto in video le due paratone di Szczesny che gli hanno impedito di esultare al gol e di continuare la tradizione personale di griffare con un gol ogni ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Chissà quante volte Hirvingavrà rivisto in video le due paratone di Szczesny che gli hanno impedito di esultare al gol e di continuare la tradizione personale di griffare con un gol ogni ...

forumJuventus : Spiaze, per #Varriale e per tutta la redazione di Napoli Channel che ha seguito per la Rai (?) la Supercoppa… - juventusfc : 78' | Calcio di rigore per il Napoli: INSIGNE CALCIA FUORI! La Juve resta avanti!! #JuveNapoli [1-0] #PS5Supercup - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#OlympiqueMarseille, passi avanti per il trasferimento di #Milik - melgae2013 : RT @DecibelBellini: Antinelli al 64’ minuto commentando il vantaggio della Juve: ”il tempo non è molto per il Napoli” ?? #Rai #JuvNap #Coppa… - Danila9631 : RT @enzogoku69: ??Caro #Weah tu che non hai vinto nulla, dall'alto del tuo curriculum e di quel pallone scambiato color oro che hai a casa,… -