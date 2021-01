Mountains of Madness svela la sua data di rilascio ufficiale

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 22 gennaio 2021)of, il seguito di Chronicle of Innsmouth,oggi la suadi, che è confermata ufficialmente per il 16 febbraio. Il gioco sarà disponibile su Steam e Itch al prezzo di 17.99€ (con un 10% di sconto al lancio). Dopo la campagna Kickstarter conclusa con successo, è finalmente giunta l’ora di vestire i panni del detective Lone Carter in questa eccitante nuova avventura horror. Un gruppo di scienziati si dirige verso una sconosciuta catena di montagne più alte dell’Himalaya. All’interno di un’enorme caverna rinvengono i corpi di creature misteriose dall’aspetto alieno, ibernate in lastre di ghiaccio. Si viaggerà nell’antico Yemen vestendo i panni di Abdul Alhazred – “l’arabo pazzo” creatore del Necronomicon – fino a guidare H.P. Lovecraft in persona verso la scoperta di ...