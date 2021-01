Manuela Ferrera, ex di Higuain: “L’ho lasciato perché gli piacciono le zozze” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Manuela Ferrera racconta i motivi della fine della sua relazione con il campione juventino. A dividerli sarebbe stata la presenza di altre donne nella vita del calciatore. Manuela Ferrara racconta a Piero Chiambretti la fine della sua breve storia con il calciatore Gonzalo Higuain. La bella influencer, ospite in studio nel programma Tiki Taka, ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 22 gennaio 2021)racconta i motivi della fine della sua relazione con il campione juventino. A dividerli sarebbe stata la presenza di altre donne nella vita del calciatore.Ferrara racconta a Piero Chiambretti la fine della sua breve storia con il calciatore Gonzalo. La bella influencer, ospite in studio nel programma Tiki Taka, ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Manuela Ferrera a Tiki Taka: “Higuain aveva una passione per le zozze. CR7? Mi ha scritto” - #Manuela #Ferrera… - BITCHYFit : Manuela Ferrera e il motivo della fine della storia con Higuain: “Ha la passione per le zozze” - QuotidianPost : Manuela Ferrera ex fidanzata di Higuain, ecco perché è finita con il bomber - zazoomblog : Manuela Ferrera e il motivo della fine della storia con Higuain: “Ha la passione per le zozze” - #Manuela #Ferrera… - StraNotizie : Manuela Ferrera e il motivo della fine della storia con Higuain: “Ha la passione per le zozze”… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Ferrera Tiki Taka, Manuela Ferrera fa godere Chiambretti. Corridoi Mediaset: la clamorosa voce sulla ex fiamma di Higuain Liberoquotidiano.it MANUELA FERRERA: “HIGUAIN? È FINITA PERCHÈ PREFERIVA LE ZOZZE”/ “L’ho scoperto e…”

Manuela Ferrera è tornata a parlare di Gonzalo Higuain svelando il motivo per il quale la loro frequentazione è finita: colpa delle "zozze"!

Higuain, parla la ex: “Ci siamo lasciati perché a lui piacciono le zozze”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - L’ex meteorina Manuela Ferrera fa discutere per le sue dichiarazioni rilasciate a Tiki Taka sul suo ex Gonzalo Higuain ...

Manuela Ferrera è tornata a parlare di Gonzalo Higuain svelando il motivo per il quale la loro frequentazione è finita: colpa delle "zozze"!ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - L’ex meteorina Manuela Ferrera fa discutere per le sue dichiarazioni rilasciate a Tiki Taka sul suo ex Gonzalo Higuain ...