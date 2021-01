Mandzukic molto felice | “Ibra è un grande allenatore | mi ha spiegato dove giocherò”

AntoVitiello : #Pioli: “#Mandzukic è un vincente, ho detto subito sì alla società. #Kalulu? Sono molto contento e soddisfatto, gio… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “#Mandzukic? Cosi ne abbiamo due che mettono paura all’avversario. Credo allo scudetto? Credo in me,… - milansette : TMW RADIO - Sconcerti: 'Mandzukic aiuterà molto la squadra' - sportli26181512 : TMW RADIO - Sconcerti: 'Mandzukic aiuterà molto la squadra': Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha parlato d… - LucaNasir_33 : @rajonee09 Su Douglas il discorso é ampio,purtroppo dopo la prima stagione ha avuto guai fisici che gli hanno precl… -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic molto

Dal campo al ring: i due si sono allenati insieme lo scorso settembre. Filip ha trovato Mario in gran forma: "Ci siamo conosciuti su Instagram, poi dal vivo. Noi croati siamo un popolo di talento" ...L'attaccante del Milan ha parlato in conferenza stampa: 'Milan, fidati, qui perché sono pronto. 'Io e Ibra da paura': Tuttosport apre questa mattina in prima pagina con le parole di Mario Mandzukic ch ...