Lite tra infermiere perché una non vuole vaccinarsi | all' Asl intervengono i carabinieri

È stato necessario l'intervento dei carabinieri per sedare un litigio avvenuto ieri, 21 gennaio, tra tre infermiere in un centro prelievi dell'Asl Cigliano (Vercelli), di cui due favorevoli al vaccino Covid e una contraria. I militari sono intervenuti per placare gli animi non solo delle tre donne, ma anche del marito dell'infermiera che rifiutava il vaccino, invocato dalla donna in propria difesa. Il litigio è nato dal tentativo delle due colleghe di convincere l'operatrice sanitaria a vaccinarsi contro il Covid, ma la terza si è rifiutata, e si è arrabbiata a tal punto da richiedere aiuto al marito, un ciglianese di 56 anni. La discussione ha provocato la sospensione per oltre un'ora delle attività del laboratorio, al cui interno c'erano molte persone in attesa. L'uomo, che nel frattempo si era messo a litigare con le colleghe della ...

