L'indice Rt scende a 0,97. In diminuzione dopo cinque settimane di crescita. Iss: "L'epidemia resta in una fase delicata. Necessario mantenere le misure" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità-ministero della salute, relativo al periodo 30 dicembre-12 gennaio, L'indice di trasmissibilità Rt medio, calcolato sui casi sintomatici, è stato pari a 0,97 (range 0,85-1,11), in diminuzione dopo cinque settimane di crescita. Si osserva, riferisce il report settimanale dell'Iss, una "diminuzione del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuta principalmente ad una diminuzione della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 ma in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA". Complessivamente, sono quattro le Regioni/PPAA con una classificazione di rischio alto (erano 11 la settimana precedente); 11 ...

