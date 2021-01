La “rissa” all’ospedale di Vercelli per l’infermiera No Vax

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) I “no vax” sono anche all’interno degli ospedali italiani, proprio tra il personale sanitario. Anche se la scienza ha compiuto miracoli immettendo sul mercato vaccini in meno di un anno, c’è chi, per strane teorie e urlando a chissà quali complotti, non vuole sottoporsi a vaccinazione. Il che, se succede all’interno delle mura di un presidio ospedaliero, suscita indignazione e apre dibattiti: può un medico, un infermiere, o comunque un operatore decidere di non sottoporsi al vaccino, rischiando così di mettere a repentaglio la salute dei pazienti? Oppure è necessario – come suggeriscono alcuni – inserire l’obbligatorietà per chi lavora all’interno di ospedali o in Rsa? Un dibattito ancora più acceso, quando la cronaca corre in soccorso. Perché quanto successo al centro prelievi della Casa della Salute dell’Asl a Cigliano, in provincia di, fa riflettere. Qui ...