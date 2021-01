Inzaghi: «Mercato? Ci stiamo provando, problemi in difesa» – VIDEO (Di venerdì 22 gennaio 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di misura contro il Parma in Coppa Italia Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di misura in Coppa Italia contro il Parma. Le sue parole. «stiamo valutando cosa fare. Peccato aver perso Luiz Felipe per molto tempo. Abbiamo problemi di rotazioni e insieme alla società stiamo sondando dei profili di difensori Al momento anche Vavro si sta allenando bene ed è stato reintegrato. Non è facile trovare ottimi giocatori sul Mercato di gennaio ma se ci sarà l’occasione ci faremo trovare pronti» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Simone, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di misura contro il Parma in Coppa Italia Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di misura in Coppa Italia contro il Parma. Le sue parole. «valutando cosa fare. Peccato aver perso Luiz Felipe per molto tempo. Abbiamodi rotazioni e insieme alla societàsondando dei profili di difensori Al momento anche Vavro si sta allenando bene ed è stato reintegrato. Non è facile trovare ottimi giocatori suldi gennaio ma se ci sarà l’occasione ci faremo trovare pronti» Leggi su Calcionews24.com

