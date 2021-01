Incidente mortale sulla Tiburtina | spunta l’ipotesi choc | Emanuele forse ucciso da un pirata della strada

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 gennaio 2021)una nuova ipotesi per far lucemorte diLanzoni. L’uomo, di soli 38 anni, è rimasto vittima di un tragicolunedì scorso, sbalzato dal suo scooter dopo essere scivolato a causa del ghiaccio. Maquella, anche se al momento sono ancora in corso le indagini, potrebbe non essere stata l’unica causa.unha. Si indaga a 360° Se allora è vero che non è fuori luogo parlare di “ghiaccio killer“, con in più tutti i dubbi sul perché ...