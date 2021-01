I gatti impazziscono per l' erba gatta | ma non lo fanno solo per ' sballarsi'

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Se la strofinano sul muso, la leccano, l'annusano, la mordicchiano, vi si rotolano sopra, e poi si sdraiano inebetiti facendo le fusa: per i felini di casa l 'è uno sballo . Ma non l'...

LadyLau25624377 : @_CarlaQ_ I gatti impazziscono per la radice di valeriana e la melissa! Io acquisto quella tisana per la mia gatta… -

Ultime Notizie dalla rete : gatti impazziscono

QUOTIDIANO.NET

Un team di ricercatori ha scoperto che le sostanze euforiche dell'erba gatta e del matatabi sono anche dei repellenti per le zanzare ...Cari amici dei gatti, c’è l’app per voi, arriva Cat Scanner, completamente gratuita e molto divertente per tutti coloro che amano questi simpatici ragatti. Cat Scanner, app p ...