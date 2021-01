Giorgio Gori | Ricucire con Renzi | serve un Conte ter

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “Non penso che l’allargamento della maggioranza possa passare per una campagna acquisti. Sepensasse di andare avanti così, con l’offerta di incarichi e poltrone per allargare il sostegno, mostrerebbe di non aver compreso la gravità del momento e cosaal Paese. Le urne non sono ipotizzabili, abbiamo bisogno di un governo forte e autorevole;un allargamento della maggioranza, ma attraverso un chiaro ed esplicito patto politico e un programma di Legislatura.un nuovo governo. Un-ter che possa contare su una maggioranza ampia, europeista, simile a quella che regge la commissione Ue di Ursula von der Leyen”. Così il sindaco di Bergamosu la Repubblica. Un governo - spiega - che “abbia l’appoggio delle forze che hanno dato vita al ...