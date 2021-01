Fonseca: 'Non mi arrendo, sento la fiducia di Friedkin. Dzeko non convocato' (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA - Il giorno della verità , domani la Roma si gioca il futuro. Contro lo Spezia la squadra giallorossa scenderà in campo sapendo che il risultato segnerà in un modo o nell'altro il destino di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA - Il giorno della verità , domani la Roma si gioca il futuro. Contro lo Spezia la squadra giallorossa scenderà in campo sapendo che il risultato segnerà in un modo o nell'altro il destino di ...

repubblica : Fonseca: 'Il sesto cambio vietato? Non sapevo fosse un problema' - Solano_56 : Una notte di riflessione per #Friedkin sul futuro di #Fonseca, al momento non c’è ancora una decisione definitiva. @ASRomaPress - sportli26181512 : Fonseca: 'Io non mi arrendo. E la squadra è dalla mia parte': Fonseca: 'Io non mi arrendo. E la squadra è dalla mia… - FantaConsigli1 : ?? ULTIM'ORA ?? #Dzeko non ci sarà domani contro lo #Spezia. Queste le parole di #Fonseca in conferenza stampa ??:… - MSCROMA10 : @psbrdx Non ci sono soldi per farlo...vendi dzeko non puoi comprare nessuno di forte...cacci l'allenatore non hai l… -