Donadoni: “Insigne mi somiglia, ma non ci sono più le ali di una volta” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roberto Donadoni, tra le altre cose ex tecnico del Napoli e grande ala fantasista. In un’intervista a Libero parla anche della mutazione del suo ruolo e delle somiglianze – anzi le differenze – con i giocatori attuali. «Non mi rivedo in nessuno. Oggi alle ali si chiedono movimenti differenti. Insigne è un giocatore come ero io, anche Lozano ha un buon passo». Donadoni parla anche di Pirlo. «Intanto ha centrato un primo traguardo importante vincendo la Supercoppa. Allenare la Juve è una grande occasione e opportunità per Andrea: non capita spesso di iniziare dal gradino più alto. Deve giocarsi le sue carte ma sono convinto possa fare bene e recuperare in classifica, perché è un ragazzo intelligente. Gli alti e bassi? Non si nasce, come si suol dire, “imparati” e all’interno di un nuovo percorso si ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roberto, tra le altre cose ex tecnico del Napoli e grande ala fantasista. In un’intervista a Libero parla anche della mutazione del suo ruolo e dellenze – anzi le differenze – con i giocatori attuali. «Non mi rivedo in nessuno. Oggi alle ali si chiedono movimenti differenti.è un giocatore come ero io, anche Lozano ha un buon passo».parla anche di Pirlo. «Intanto ha centrato un primo traguardo importante vincendo la Supercoppa. Allenare la Juve è una grande occasione e opportunità per Andrea: non capita spesso di iniziare dal gradino più alto. Deve giocarsi le sue carte maconvinto possa fare bene e recuperare in classifica, perché è un ragazzo intelligente. Gli alti e bassi? Non si nasce, come si suol dire, “imparati” e all’interno di un nuovo percorso si ...

napolista : #Donadoni: “#Insigne mi somiglia, ma non ci sono più le ali di una volta” L’ex allenatore del Napoli a Libero: “Or… - FbBoccia : @enzogoku69 @Lor_Insigne D’accordo con te Enzo! Sono rimasto dispiaciuto per non aver vinto la coppa, ma null’altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Donadoni Insigne Il gol di Insigne ha interrotto un digiuno di 310 minuti, quasi record per il Napoli di De Laurentiis IlNapolista Tifosi Napoli, esultanza batticuore ma quante polemiche

La gioia per i tre punti ha attenuato solo in parte l’amarezza dei tifosi: sui social non si sapeva più a chi dare la colpa. Gattuso continua ad essere nel mirino (“non ci ha capito niente”) e con lui ...

Altri Sport,Serie A: Cagliari – Napoli, Parma – Inter e Lazio – Udinese

Lunedì il calendario proporrà Cagliari- Napoli e Parma- Inter mentre martedì toccherà a Lazio- Udinese. Lunedì in serata,alle ore 20:45 circa tornerà la vera Inter in campo dopo la parentesi baby nel ...

La gioia per i tre punti ha attenuato solo in parte l’amarezza dei tifosi: sui social non si sapeva più a chi dare la colpa. Gattuso continua ad essere nel mirino (“non ci ha capito niente”) e con lui ...Lunedì il calendario proporrà Cagliari- Napoli e Parma- Inter mentre martedì toccherà a Lazio- Udinese. Lunedì in serata,alle ore 20:45 circa tornerà la vera Inter in campo dopo la parentesi baby nel ...