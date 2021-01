Coronavirus: minacce no-vax contro Cisl Veneto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Venezia, 22 gen. (Adnkronos Salute) - La pagina Facebook di Cisl Veneto (Cisl Unione sindacale regionale Veneto) è oggetto da ieri sera di un attacco di troll no-vax. L'azione è iniziata subito dopo la pubblicazione sul social di un video nel quale il segretario generale Gianfranco Refosco esponeva le iniziative che la Cisl ha programmato a sostegno della vaccinazione anti-Covid, in particolare tra i lavoratori. Nel giro di poche ore sono stati postati oltre 500 commenti, alcuni ripetuti più volte con account diversi, in maggioranza con un'immagine di profilo attribuibile a gruppi di seguaci delle teorie di QAnon e affini. La Cisl del Veneto e il suo segretario generale vengono accusati di "neonazismo sanitario", di "crimini nei confronti dell'umanità" e con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Venezia, 22 gen. (Adnkronos Salute) - La pagina Facebook diUnione sindacale regionale) è oggetto da ieri sera di un attacco di troll no-vax. L'azione è iniziata subito dopo la pubblicazione sul social di un video nel quale il segretario generale Gianfranco Refosco esponeva le iniziative che laha programmato a sostegno della vaccinazione anti-Covid, in particolare tra i lavoratori. Nel giro di poche ore sono stati postati oltre 500 commenti, alcuni ripetuti più volte con account diversi, in maggioranza con un'immagine di profilo attribuibile a gruppi di seguaci delle teorie di QAnon e affini. Ladele il suo segretario generale vengono accusati di "neonazismo sanitario", di "crimini nei confronti dell'umanità" e con ...

Venezia, 22 gen. (Adnkronos Salute) - La pagina Facebook di Cisl Veneto (Cisl Unione sindacale regionale Veneto) è oggetto da ieri sera di un ...

