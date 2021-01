Chernobylite rinviato al secondo trimestre del 2021

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 22 gennaio 2021), il survival horror ambientato nella zona di esclusione di Chernobyl, è statoaldel. Il piano originale era di lanciare la versione 1.0 nel primoe The Farm 51 non ha posticipato il gioco a causa del COVID-19. In effetti, hanno spiegato che si tratta di migliorare la recitazione vocale e la localizzazione, oltre ad aggiungere contenuti e funzionalità. "Perché è una buona notizia? I nostri piani sono diventati più ambiziosi. Abbiamo deciso di non concentrarci sulla fornitura di contenuti aggiuntivi DOPO il lancio. Il motivo alla base di questa decisione è essere in grado di tradurre il gioco in più lingue di quanto avevamo promesso in precedenza. Grazie alla collaborazione con il nostro publisher, la trama e l'interfaccia di ...