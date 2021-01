Calciomercato Serie A LIVE: tutte le notizie e le trattative di giornata (Di venerdì 22 gennaio 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A VENERDI’ 22 GENNAIO UFFICIALE Atalanta, Tumminello alla Spal (CLICCA QUI) UFFICIALE Parma, arriva Zagaritis dal Panathinaikos (CLICCA QUI) Calciomercato Bologna: Sabatini vuole Arnautovic, i dettagli (CLICCA QUI) TUTTI I TRASFERIMENTI Serie A: GUARDA IL TABELLONE DEL Calciomercato MERCOLEDI’ 20 GENNAIO Inter, arrivati in sede gli agenti di Lautaro Martinez: il punto sul futuro – VIDEO (CLICCA QUI) Calciomercato Milan, il Barcellona apre al prestito di Junior Firpo (CLICCA QUI) Calciomercato Fiorentina, contatti con il Parma per due attaccanti (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA VENERDI’ 22 GENNAIO UFFICIALE Atalanta, Tumminello alla Spal (CLICCA QUI) UFFICIALE Parma, arriva Zagaritis dal Panathinaikos (CLICCA QUI)Bologna: Sabatini vuole Arnautovic, i dettagli (CLICCA QUI) TUTTI I TRASFERIMENTIA: GUARDA IL TABELLONE DELMERCOLEDI’ 20 GENNAIO Inter, arrivati in sede gli agenti di Lautaro Martinez: il punto sul futuro – VIDEO (CLICCA QUI)Milan, il Barcellona apre al prestito di Junior Firpo (CLICCA QUI)Fiorentina, contatti con il Parma per due attaccanti (CLICCA ...

DiMarzio : #Milik, domani nuovi contatti tra #Napoli e #OM: il punto sulla trattativa - SerieBNewsCom : ???? #Spal, UFFICIALE: fatta per il ritorno di #Mora. Ecco il comunicato - SerieBNewsCom : ?? #Salernitana, UFFICIALE: arriva #Durmisi dalla #Lazio. Ecco il comunicato - violanews : Il giovane della #Fiorentina in prestito per crescere -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C e Serie D LIVE | Le trattative di oggi GianlucaDiMarzio.com Mercato Serie B: Mora torna alla SPAL. Tutte le ufficialità – LIVE

CalcioLecce vi aggiornerà di giorno in giorno, di ora in ora, con tutte le ufficialità, in entrata e in uscita, nella sessione invernale di calciomercato, riguardante la Serie B. 22 GENNAIO 2021 16.21 ...

La Vis Pesaro rinforza una rivale marchigiana in serie D

CALCIO - I biancorossi cedono in prestito l'attaccante Mamona alla Vastese che piazza un secondo colpo under: il terzino Ciafardini La Vis Pesaro ha ceduto a titolo temporaneo alla Vastese Calcio (soc ...

