Aree verdi nascono droga e spaccio: arrestate 4 persone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma – Aree verdi ai margini delle strade in zona San Basilio e Colle Prenestino utilizzate dai pusher come base dello spaccio e nascondiglio della droga. È quanto scoperto dai Carabinieri del Gruppo di Roma che hanno arrestato 4 persone con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In via Morrovalle a San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno notato un 40enne e un 22enne, entrambi cittadini romani con precedenti, parlare in strada e, poco dopo, il 40enne spostarsi tra la vegetazione ai margini della carreggiata, nascondendo alcuni involucri. A questo punto i Carabinieri si sono avvicinati per una verifica e, alla loro vista, il 22enne si e’ dato alla fuga sperando di eludere gli accertamenti ma e’ stato bloccato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma –ai margini delle strade in zona San Basilio e Colle Prenestino utilizzate dai pusher come base delloe nascondiglio della. È quanto scoperto dai Carabinieri del Gruppo di Roma che hanno arrestato 4con l’accusa di detenzione edi sostanze stupefacenti. In via Morrovalle a San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno notato un 40enne e un 22enne, entrambi cittadini romani con precedenti, parlare in strada e, poco dopo, il 40enne spostarsi tra la vegetazione ai margini della carreggiata, nascondendo alcuni involucri. A questo punto i Carabinieri si sono avvicinati per una verifica e, alla loro vista, il 22enne si e’ dato alla fuga sperando di eludere gli accertamenti ma e’ stato bloccato ...

ComuneMI : Da oggi, #19gennaio, è in vigore il nuovo “Regolamento per la qualità dell’aria”. Previsto divieto fumo nelle aree… - CorriereCitta : Roma, le aree verdi diventano nascondiglio per l’eroina: il blitz dei Carabinieri - AndriaLiveIt : #Andria Spighe Verdi 2021, anche ad Andria il premio per le realtà virtuose delle aree rurali - carloalberto : RT @Ciribini: @carloalberto @StefanoFeltri @vitalbaa Perché in Italia non si parla del documento che gli scienziati tedeschi hanno proposto… - Ciribini : @massimo_bazzo @carloalberto @StefanoFeltri @vitalbaa @AnnDePa @jeperego Dopodiché, nella cosiddette aree verdi, tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Aree verdi Aree verdi nascono droga e spaccio: arrestate 4 persone - RomaDailyNews RomaDailyNews Pubblicato un bando privato da 18 milioni. La cooperativa manterrà la propria sede e si occuperà dei lavori

Cmc ha messo ufficialmente in vendita la propria sede e i terreni di sua proprietà lungo via Trieste, nel cuore della darsena di Ravenna. La notizia è stata messa nero su bianco in un comunicato invia ...

Il Cnr studia le relazioni tra verde urbano e impatto della Pandemia nelle città

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha coordinato uno studio che ha coinvolto sei Paesi e 2.540 intervistati evidenziando che l’urban green, forse prima non abbastanza apprezzato, è diventato un ele ...

Cmc ha messo ufficialmente in vendita la propria sede e i terreni di sua proprietà lungo via Trieste, nel cuore della darsena di Ravenna. La notizia è stata messa nero su bianco in un comunicato invia ...Il Consiglio nazionale delle ricerche ha coordinato uno studio che ha coinvolto sei Paesi e 2.540 intervistati evidenziando che l’urban green, forse prima non abbastanza apprezzato, è diventato un ele ...