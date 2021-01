Zingaretti inaugura Radio Immagina | dem sempre più egemoni nei media La destra prenda appunti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Si chiama, ha già un robusto palinsesto e potrà essere ascoltata tramite App e attraverso le nuove tecnologie. Il Partito democratico l’ha presentata con notevole enfasi. E l’enfasi, per chi segue la comunicazione politica, è pienamente giustificata. A chi chiede, infatti, come mai la sinistra sia daegemone nei, la risposta può arrivare anche da questa iniziativa del Pd. Oggi il partito di, ragionando in un’ottica miope, non avrebbe bisogno di “investire” in unatutta sua. Ha già un plotone di giornalisti “in quota Pd”, a viale Mazzini. Alcuni di loro in posizioni apicali. Vanta opinionisti e conduttori esplicitamente espressione delle vecchie Botteghe Oscure. Ma anche nel campo degli editori “indipendenti”, le...