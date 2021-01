**Tv: Gaia Tortora, ‘Friedman su Melania enorme caduta di stile, ci voleva più fermezza’** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Friedman che definisce Melania ‘escort’? Una enorme caduta di stile, credo che dovremmo essere tutte d’accordo. ‘Escort’ vuol dire una cosa ben precisa. Ha dato della ‘puttana’ alla moglie di Trump”. Gaia Tortora commenta così all’Adnkronos le parole del giornalista Alan Friedman, che ieri in una trasmissione su Rai1 ha parlato della moglie del presidente uscente Donald Trump definendola ‘escort’, e correggendosi poi subito dopo con l’aggettivo ‘moglie’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Friedman che definisce‘escort’? Unadi, credo che dovremmo essere tutte d’accordo. ‘Escort’ vuol dire una cosa ben precisa. Ha dato della ‘puttana’ alla moglie di Trump”.commenta così all’Adnkronos le parole del giornalista Alan Friedman, che ieri in una trasmissione su Rai1 ha parlato della moglie del presidente uscente Donald Trump definendola ‘escort’, e correggendosi poi subito dopo con l’aggettivo ‘moglie’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

