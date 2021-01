TikTok, bimba di 10 anni si lega cintura al collo per il Blackout challenge: è in rianimazione a Palermo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una sfida di soffocamento per gareggiare su TikTok. Non è una follia, ma pura realtà che vede ora in condizioni gravissime una bambinba di 10 anni. Si è legata la cintura... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una sfida di soffocamento per gareggiare su. Non è una follia, ma pura realtà che vede ora in condizioni gravissime una bambinba di 10. Si èta la...

AriannaAmbrosi0 : RT @Today_it: Si lega una cintura al collo per una challenge su TikTok: grave una bambina di 10 anni - PasqualeMarro : Si lega una cintura al collo per una sfida su TikTok: grave bimba di 10 anni - Veronica_Maz : Palermo, si lega una cintura al collo per una challenge su TikTok: grave bimba di 10 anni - florencenmore : Una bambina di 10 anni fa una #Blackoutchallenge su #TikTok . In rianimazione a #Palermo - FabioCrisafulli : RT @BiancaBerry88: Si è legata la cintura alla gola per partecipare su TikTok alla Black Out Challenge, una prova di soffocamento estremo.… -