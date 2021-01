Sky: Milik parte per Marsiglia, oggi le visite mediche (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sul suo sito, Gianluca Di Marzio scrive che Milik partirà oggi per Marsiglia, per iniziare la sua nuova avventura calcistica. Lo farà dopo aver rinnovato il suo contratto col Napoli. Operazione conclusa, dunque. Questa mattina il polacco effettuerà le visite mediche “Arkadiusz Milik arriverà oggi in Francia, per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Marsiglia: il centravanti partirà infatti questa mattina con un volo privato e, già in giornata, sosterrà le visite mediche con la squadra di Villas Boas”. Il Marsiglia acquisisce Milik in prestito. “L’operazione si è conclusa per una cifra pari a 8 milioni di euro più altri 4 di bonus, ai quali si aggiungerà il 20% di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sul suo sito, Gianluca Di Marzio scrive chepartiràper, per iniziare la sua nuova avventura calcistica. Lo farà dopo aver rinnovato il suo contratto col Napoli. Operazione conclusa, dunque. Questa mattina il polacco effettuerà le“Arkadiuszarriveràin Francia, per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del: il centravanti partirà infatti questa mattina con un volo privato e, già in giornata, sosterrà lecon la squadra di Villas Boas”. Ilacquisiscein prestito. “L’operazione si è conclusa per una cifra pari a 8 milioni di euro più altri 4 di bonus, ai quali si aggiungerà il 20% di ...

