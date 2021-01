Sindromi simil-influenzali: casi più che dimezzati (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sindromi simil-influenzali: secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità si registrano 1,5 casi ogni 1.00 assistiti contro i 3,9 della stagione scorsa Nella 52° settimana del 2020 in Italia l’incidenza delle Sindromi simil-influenzali continua ad essere stabilmente sotto la soglia basale con un valore pari a 1,5 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021): secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità si registrano 1,5ogni 1.00 assistiti contro i 3,9 della stagione scorsa Nella 52° settimana del 2020 in Italia l’incidenza dellecontinua ad essere stabilmente sotto la soglia basale con un valore pari a 1,5per mille assistiti. Nella scorsa stagione in… L'articolo Corriere Nazionale.

istsupsan : ??Online il nuovo bollettino InfluNet. Nell'ultima settimana in #Italia: ??l’incidenza delle sindromi simil-influenza… - eugeniosantoro : Nella 1a settimana del 2021 la curva delle sindromi simil-influenzali è sotto soglia epidemica. Nella scorsa stagio… - sindacando : ??L'ultimo report diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), attraverso il sistema di sorveglianza integrata d… - rossi_sandro : RT @Ruffino_Lorenzo: Quest'anno in Italia ci sono pochissimi casi di sindromi simil influenzali e non è stato rilevato nessun virus dell'in… - pacillovin : RT @Ruffino_Lorenzo: Quest'anno in Italia ci sono pochissimi casi di sindromi simil influenzali e non è stato rilevato nessun virus dell'in… -